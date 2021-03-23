Форс-мажор в сборной Эстонии. Команду снова возглавил Рейм!

В соответствии с действующими правилами ближайшие контакты игрока с положительным тестом должны следующие 10 дней находиться на самоизоляции. Этой участи избежали те, кто уже ранее переболел коронавирусом.

15 игроков за бортом сборной Эстонии

Один положительный тест на Covid-19 выкосил из состава сборной Эстонии сразу 15 игроков и тренерский штаб.

В мартовской сессии игр по различным причинам не смогут сыграть 24 футболиста - Сийм Лутс, Карл-Якоб Хейн, Карол Метс, Никита Баранов, Артур Пикк, Йоонас Тамм, Тревор Элхи, Хиндрек Оямаа, Хенри Ярвелайд, Сергей Мошников, Маттиас Кяйт, Владислав Крейда, Брент Леписту, Эрик Сорга, Власий Синявский, Хенрик Оямаа, Марко Меэритс, Кен Калласте, Сергей Зенев, Георгий Тунев, Маркус Соометс, Тайо Тенисте, Мартин Миллер и Маркус Сеппик.

Похлак обратился за помощью к Рейму

Серьезные кадровые изменения произошли и в руководящем штабе команды. Вместо швейцарского специалиста Томаса Хяберли временным тренером сборной Эстонии на ближайшие матчи назначен Мартин Рейм. Он будет руководить командой в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Чехией (24 марта), Беларусью (27 марта) и в товарищеском матче со Швецией (31 марта). Помогать Рейму будут Янно Кивисильд и Атс Силласте.

"В понедельник вечером мне позвонил Айвар Похлак. Было это в районе 22 часов. Обрисовал ситуацию и попросил помочь, - так прокомментировал ситуацию со своим назначением Рейм. - Договорились, что созвонимся через 10 минут - мне нужно было переговорить с родными. В час ночи я был уже в расположении команды в гостинице".

Вылет сборной Эстонии в польский Люблин на поединок с Чехией был запланирован 23 марта на 11:00, однако форс-мажорные обстоятельства отложили отлет чартера до 17:30.

Состав сборной Эстонии

Вратари

Михкель Аксалу (07.11.1984) – Пайде 45/0

Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0

Карл-Йохан Пехтер (02.03.1996) – Таммека 0/0