Банк Citadele рефинансирует займы трех эстонских торговых центров на 8,5 млн евро

Целью сделки является рефинансирование текущих займов фонда недвижимости, погашение займов предыдущих собственников, а также финансирование управления активами. Рефинансирование затронет три торговых центра, принадлежащих фонду Lumi Capital — Sütiste Maxima в Таллинне, Tiimani Maxima в Нарве и Kärberi Selver в Таллинне.

”Рефинансирование Citadele очень хорошо нам подходит, так как теперь у нас для нескольких объектов будет иметься один определенный партнер, благодаря чему вести делопроизводство будет намного легче”, — отметил партнер Lumi Capital Лаури Хенно, добавив, что расширение фонда и добавление в него новых объектов недвижимости обусловило повышение интереса к нему и со стороны банков.

Старший управляющий по корпоративным клиентам Citadele Владимир Муратов отметил, что так как команда Lumi Capital обладает долгосрочным опытом и ноу-хау в области недвижимости, фонд является очень хорошим партнером налаживания для плодотворного сотрудничества. ”Их концепция и портфель представляют для банка Citadele большой интерес, и они прекрасно подходят для наращивания нашего портфеля займов в Эстонии”, — описал Муратов.

”Мы будем продолжать расширять наш портфель, и надеемся на осуществление подобных консолидаций и в будущем. Мы активно действуем и в Латвии, и поэтому, если в будущем нам потребуется финансировать покупку или рефинансировать займы по другим объектам, расположенным в странах Балтии, данная сделка послужит хорошей основой для такого более масштабного сотрудничества, так как позиции банка Citadele в этом регионе весьма сильные”, — сказал Хенно.