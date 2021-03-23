23.03.2021, 09:00
Из России с медалями! Хенри Сильдару повторил достижение сестры Келли(1)
Foto: erakogu
На завершившемся в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу прекрасно выступил 14-летний Хенри Сильдару.
Из России эстонский спортсмен возвращается с двумя наградами. В хафпайпе он завоевал золотую медаль, повторив тем самым достижение своей старшей сестры Келли. В слоупстайле Хенри стал бронзовым призером.
В заключительной дисциплине юниорского чемпионата мира биг-эйре молодой эстонский талант занял 6-е место.
За золото юниорского чемпионата мира ЭОК выплачивает в качестве премии 5000 евро, но из-за малого количества участников (в хафпайпе соперничали лишь 7 спортсменов из 4 стран) Сильдару в соответствии с действующими правилами получит вдвое меньше - 2500 евро.