Из России с медалями! Хенри Сильдару повторил достижение сестры Келли

Из России эстонский спортсмен возвращается с двумя наградами. В хафпайпе он завоевал золотую медаль, повторив тем самым достижение своей старшей сестры Келли. В слоупстайле Хенри стал бронзовым призером.

За золото юниорского чемпионата мира ЭОК выплачивает в качестве премии 5000 евро, но из-за малого количества участников (в хафпайпе соперничали лишь 7 спортсменов из 4 стран) Сильдару в соответствии с действующими правилами получит вдвое меньше - 2500 евро.