Зимние виды
23.03.2021, 09:00

Хенри Сильдару завоевал в России золото и бронзу

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Henry Sildaru
Henry Sildaru
Foto: erakogu
На завершившемся в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу прекрасно выступил 14-летний Хенри Сильдару.

Из России эстонский спортсмен возвращается с двумя наградами. В хафпайпе он завоевал золотую медаль, повторив тем самым достижение своей старшей сестры Келли. В слоупстайле Хенри стал бронзовым призером.

В заключительной дисциплине юниорского чемпионата мира биг-эйре молодой эстонский талант занял 6-е место.

За золото юниорского чемпионата мира ЭОК выплачивает в качестве премии 5000 евро, но из-за малого количества участников (в хафпайпе соперничали лишь 7 спортсменов из 4 стран) Сильдару в соответствии с действующими правилами получит вдвое меньше - 2500 евро.

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