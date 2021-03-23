Еще один секс-скандал в эстонском спорте. Дело уже в суде

В отношении опытного тренера возбуждено уголовное дело. Статья - суровая, поскольку пострадавшая была несовершеннолетней, сообщает Eesti Päevaleht.

Любитель девочек

Большую часть своей тренерской карьеры Койтла занимался с девочками. В последнее десятилетие он тренировал сборные Эстонии (U-16, U-18), занимался с юными баскетболистками в спортивных клубах "Маркус", "Аудентес" и "Норд", работал учителем физкультуры в гимназии имени Якоба Вестхольма, что находится в столичном районе Кесклинн.

"Могу подтвердить, что в отношении Марека Койтла возбуждено уголовное дело. Он обвиняется по статьям 143 (пункт 2) и 179 (пункт 1) Пенитенциарного кодекса", - подчеркнула прокурор Арика Альманн.

О чем говорят статьи, на которые ссылается прокурор? Статья 143 (пункт 2): "Вступление совершеннолетнего лица в половое сношение с лицом, не достигшим 18-летнего возраста".

Статья 179 (пункт 1):) "Передача или демонстрация лицу, не достигшему 14-летнего возраста, порнографического произведения или его репродукции".

Процесс проходит в закрытом режиме

Обвинения очень серьезные. Прокурор не может раскрыть подробности судебного процесса - он проходит в закрытом режиме. Известно лишь, что жертвой была девочка, которая играла под руководством Койтла - в настоящий момент она уже достигла совершеннолетия.

Несмотря на судебный процесс, Койтла по-прежнему работает учителем физкультуры. От активной тренерской деятельности он отошел. Койтла руководит в учебном заведении одной группой, но она не относится к какому-либо возрастному классу.

Прокуратура просит всех, кто стал жертвой Марека Койтла или располагает информацией о секс-надругательствах, связаться с группой по преступлениям сексуального характера и защите детей Пыхьяской префектуры полиции по телефону 5301 9938.