Назван состав сборной Эстонии на матчи с Чехией и Беларусью
Первоначально поединок с Чехией эстонская команда должна была провести на домашней арене в Лиллекюла, но из-за коронавирусных ограничений матч перенесен в польский Люблин. Эпидемиологическая ситуация в Польше, кстати, очень сложная: за три последних дня там выявлено свыше 62 000 случаев заражения коронавирусом.
Впервые в ряды национальной сборной приглашены Максим Паскочий, Богдан Ващук и Карл-Андре Валлнер. После некоторого перерыва вернулись в главную команду страны Михкель Аксалу и Сергей Мошников.
В состав сборной Чехии включены футболисты, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Бельгии, а также лучшие игроки национального первенства.
Помимо отборочных матчей чемпионата мира в Люблине и Минске, сборная Эстонии проведет 31 марта товарищеский поединок в гостях со Швецией.
Состав сборной Эстонии на матчи с Чехией и Беларусью
Вратари
Михкель Аксалу (07.11.1984) – Пайде 45/0
Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 6/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 4/0
Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0
Защитники
Карол Метс (16.05.1993) – Аль-Иттифак (KSA) 65/0
Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 43/0
Артур Пикк (05.03.1993) – Диошдьер (HUN) 41/1
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 38/3
Тревор Элхи (11.04.1993) – Левадия 9/0
Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 7/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 6/0
Хиндрек Оямаа (12.06.1995) – Пайде 5/0
Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 4/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 3/0
Максим Паскочий (19.01.2003) – Тоттенхэм (ENG) 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Вассильев (16.08.1984) – Флора 125/25
Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 65/13
Сергей Мошников (07.01.1988) – Пайде 35/2
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 32/6
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 31/5
Франк Лийвак (07.07.1996) – Левадия 24/3
Владислав Крейда (25.09.1999) – Хельсингборг (SWE) 9/0
Рауно Аллику (02.03.1990) – Флора 8/0
Эрик Сорга (08.07.1999) – ДС Юнайтед (USA) 8/1
Власий Синявский (27.11.1996) – Карвина (CZE) 7/0
Маркус Поом (27.02.1999) – Флора 2/0
Богдан Ващук (04.10.1995) – Левадия 0/0
Карл-Рудольф Ыйгус (05.11.1998) – Левадия 0/0
Календарь игр сборной Эстонии в 2021 году
24.03 Эстония - Чехия ОЧМ
27.03 Беларусь - Эстония ОЧМ
31.03 Швеция - Эстония ТМ
01.06 Литва - Эстония БТ
04.06 Финляндия - Эстония ТМ
10.06 Эстония - Латвия БТ
02.09 Эстония - Бельгия ОЧМ
05.09 Эстония - Северная Ирландия ТМ
08.09 Уэльс - Эс тония ОЧМ
08.10 Эстония - Беларусь ОЧМ
11.10 Эстония - Уэльс ОЧМ
13.11 Бельгия - Эстония ОЧМ
16.11 Чехия - Эстония ОЧМ