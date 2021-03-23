Назван состав сборной Эстонии на матчи с Чехией и Беларусью

Первоначально поединок с Чехией эстонская команда должна была провести на домашней арене в Лиллекюла, но из-за коронавирусных ограничений матч перенесен в польский Люблин. Эпидемиологическая ситуация в Польше, кстати, очень сложная: за три последних дня там выявлено свыше 62 000 случаев заражения коронавирусом.

Впервые в ряды национальной сборной приглашены Максим Паскочий, Богдан Ващук и Карл-Андре Валлнер. После некоторого перерыва вернулись в главную команду страны Михкель Аксалу и Сергей Мошников.

В состав сборной Чехии включены футболисты, выступающие в чемпионатах Англии, Германии, Италии, Испании и Бельгии, а также лучшие игроки национального первенства.

Помимо отборочных матчей чемпионата мира в Люблине и Минске, сборная Эстонии проведет 31 марта товарищеский поединок в гостях со Швецией.

Состав сборной Эстонии на матчи с Чехией и Беларусью

Вратари

Михкель Аксалу (07.11.1984) – Пайде 45/0

Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 6/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 4/0

Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0

Защитники

Карол Метс (16.05.1993) – Аль-Иттифак (KSA) 65/0

Никита Баранов (19.08.1992) – Кармиотисса (CYP) 43/0

Артур Пикк (05.03.1993) – Диошдьер (HUN) 41/1

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 38/3

Тревор Элхи (11.04.1993) – Левадия 9/0

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 7/0

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 6/0

Хиндрек Оямаа (12.06.1995) – Пайде 5/0

Хенри Ярвелайд (11.12.1998) – Вендсиссел (DEN) 4/0

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 3/0

Максим Паскочий (19.01.2003) – Тоттенхэм (ENG) 0/0