Другие виды
22.03.2021, 22:08

Команда эстонских шпажисток с победы начала борьбу за путевку на Олимпийские игры

 
Tallinna Mõõk. Naiskonnavõistlus, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Katrina Lehis, Julia Beljajeva
Tallinna Mõõk. Naiskonnavõistlus, Erika Kirpu, Kristina Kuusk, Katrina Lehis, Julia Beljajeva
Foto: Tiit Blaat
В Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию, по итогам которого завершится отборочный турнир к Олимпийским играм в Токио, пишет rus.err.

В женском личном турнире в плей-офф вышли пять эстонских шпажисток. Лучший результат показала Юлия Беляева, которая заняла итоговое 8-е место. Катрина Лехис осталась 17-й, Эрика Кирпу — 20-й, Ирина Эмбрих 31-й, а Вероника Зуйкова 53-й. Судьба олимпийских путевок для наших девушек будет решаться в командном турнире, передает "Актуальная камера".

В понедельник, 22 марта, состоялась первая часть соревнований, в которой сборная Эстонии выиграла у команды Украины со счетом 45:33. Во вторник в четвертьфинале соперником наших спортсменок будет сборная России, которая в мировом рейтинге занимает второе место. Эстония пока расположилась на 7-й строчке.

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