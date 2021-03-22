22.03.2021, 22:08
Команда эстонских шпажисток с победы начала борьбу за путевку на Олимпийские игры
Foto: Tiit Blaat
В Казани проходит этап Кубка мира по фехтованию, по итогам которого завершится отборочный турнир к Олимпийским играм в Токио, пишет rus.err.
В женском личном турнире в плей-офф вышли пять эстонских шпажисток. Лучший результат показала Юлия Беляева, которая заняла итоговое 8-е место. Катрина Лехис осталась 17-й, Эрика Кирпу — 20-й, Ирина Эмбрих 31-й, а Вероника Зуйкова 53-й. Судьба олимпийских путевок для наших девушек будет решаться в командном турнире, передает "Актуальная камера".
В понедельник, 22 марта, состоялась первая часть соревнований, в которой сборная Эстонии выиграла у команды Украины со счетом 45:33. Во вторник в четвертьфинале соперником наших спортсменок будет сборная России, которая в мировом рейтинге занимает второе место. Эстония пока расположилась на 7-й строчке.