Эстонские шпажистки пробились на Олимпиаду в Токио

В Казани, где проходит решающий этап Кубка мира, сборная Эстонии (Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих) вела заочное соперничество с фрранцуженками, которых она опережала в рейтинге на 20 очков.

В 1/8 финала наши шпажистки победили Украину - 45:33, но в четвертьфинале проиграли россиянкам - 27:28. Однако четвертьфинальный барьер не сумела преодолеть и Франция, уступившая лидеру мирового рейтинга Китаю - 38:42.

Таким образом, независимо от исхода оставшихся матчей Франция не сможет опередить в мировом рейтинге Эстонию.