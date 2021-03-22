Керсти Кальюлайд: при распределении в Европе запасов вакцин нужно учитывать и текущие показатели COVID-19

По словам главы эстонского государства, при распределении запасов вакцин нужно учитывать как способность страны проводить вакцинацию, так и показатели заболеваемости в данный момент.

"В Эстонии сейчас показатели заболеваемости COVID-19 сейчас высокие, в то же время вакцинация идет у нас быстро и эффективно, мы могли бы еще более нарастить темп, если бы у нас было больше вакцины", — сказала Кальюлайд.

"К середине июня, я надеюсь, мы будем в состоянии поставить столько доз, чтобы достичь коллективного иммунитета в Европе. Это означает, что более 70% взрослого населения будет вакцинировано. Эти вакцины производятся в Европе, заводы по их производству работают лучше, чем в начале, потому что они научились производить вакцину. Так что я уверен, что если мы будем хорошо работать, то решение будет", — сказал Тьерри Бретон.

Тьерри Бретон подтвердил, что в Европейское агентство лекарственных средств был подан запрос от России на регистрацию вакцины "Спутник V". Но необходимости в ещё одной вакцине на европейском рынке он не видит, пишет rus.err.

"На данный момент я говорю очень ясно, что нам не нужна вакцина, которая не получила одобрения медицинских органов. Идет речь о "Спутнике V" или другой вакцине, важно сконцентрироваться на производстве тех вакцин, которые у нас уже есть".

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