ГРАФИКИ | За неделю зафиксировано 415 случаев побочных явлений от вакцин. Больше всего связано с AstraZeneca

Всего с 27 декабря по утро 22 марта в Эстонии были сделано 224 511 доз прививок, в 2730 случаях были побочные явления, что составляет 1,2% от всех доз.

BioNTech/Pfizer

На прошлой неделе (15 марта - 21 марта) поступило 35 сообщений. Из них пожаловались 31 женщина, в 10 случаях речь шла о людях старше 70 лет. Все четверо мужчин были младше 70 лет.

Серьезных случаев было семь. Например, у одной 49-летней женщины спустя 15 минут после вакцинации первым компонентом произошел отек гортани. Ей потребовалось лечение, она полностью выздоровела.

В шести случаях проявилась симптоматика COVID-19, больничное лечение никому не потребовалось.

Поступило два сообщение о смерти, но медработники не считают, что здесь имелась связь с вакцинацией. Через три дня после первой дозы умер от серьезных сопутствующих заболеваний 69-летний мужчина. Второй летальный исход был в случае 45-летнего мужчины, который скончался спустя 19 дней после второй дозы. Он использовал для лечения сопутствующего заболевания лекарство, которое дало побочное действие на сердце.

Moderna

По вакцине Moderna за прошлую неделю поступило 10 сообщений. Из них в девяти случаев это были женщины, и только одна из них была моложе 70 лет. И единственный мужчина был моложе 70 лет.

В сообщениях описывались нетяжелые случаи побочных явлений: скачки давления, проблемы с чувствительностью кожи, головокружение, отсутствие аппетита, боли в конечностях.

В одном случае потребовался больничный лист.

AstraZeneca