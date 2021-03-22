ГРАФИКИ | За неделю зафиксировано 415 случаев побочных явлений от вакцин. Больше всего связано с AstraZeneca(74)
Всего с 27 декабря по утро 22 марта в Эстонии были сделано 224 511 доз прививок, в 2730 случаях были побочные явления, что составляет 1,2% от всех доз.
BioNTech/Pfizer
На прошлой неделе (15 марта - 21 марта) поступило 35 сообщений. Из них пожаловались 31 женщина, в 10 случаях речь шла о людях старше 70 лет. Все четверо мужчин были младше 70 лет.
Серьезных случаев было семь. Например, у одной 49-летней женщины спустя 15 минут после вакцинации первым компонентом произошел отек гортани. Ей потребовалось лечение, она полностью выздоровела.
В шести случаях проявилась симптоматика COVID-19, больничное лечение никому не потребовалось.
Поступило два сообщение о смерти, но медработники не считают, что здесь имелась связь с вакцинацией. Через три дня после первой дозы умер от серьезных сопутствующих заболеваний 69-летний мужчина. Второй летальный исход был в случае 45-летнего мужчины, который скончался спустя 19 дней после второй дозы. Он использовал для лечения сопутствующего заболевания лекарство, которое дало побочное действие на сердце.
Moderna
По вакцине Moderna за прошлую неделю поступило 10 сообщений. Из них в девяти случаев это были женщины, и только одна из них была моложе 70 лет. И единственный мужчина был моложе 70 лет.
В сообщениях описывались нетяжелые случаи побочных явлений: скачки давления, проблемы с чувствительностью кожи, головокружение, отсутствие аппетита, боли в конечностях.
В одном случае потребовался больничный лист.
AstraZeneca
За минувшую неделю поступило 370 сообщений о побочных явлениях. 299 касались женщин, в 8 случаях их возраст превышал 70 лет. Среди 71 мужчины лиц старше 70 было трое.
В четырех случаях реакция организма требовала лечебного вмешательства.
Через 36 часов после получения вакцины у 31-летней женщины возникли судороги с потерей сознания. Пациентку госпитализировали, но лечение ей не потребовалось.
У 57-летней женщины с серьезными побочными заболеваниями в течение первой недели после прививки появилось в нижней конечности венозное воспаление с тромбом . Ей был прописан антикоагулянт.
У 64-летней женщины на второй день после прививки появилась потребовавшая врачебного вмешательства рвота. Пациентка поправилась.
У 66-летней женщины на второй день после прививки подскочило давление. Потребовалось лечение, сейчас полностью выздоровела.
В остальных случаях имели место нетяжелые реакции в рамках описанных для данного препарата возможных побочных явлений.
В 28 случаях люди брали больничный.
Графики хода вакцинации (в возрастной категории до 69 лет и 70+). Синий столбик - женщины, желтый - мужчины.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.