В Мурманской области сошла лавина. Под завалом погиб ребенок
"Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека")", — сообщили в СУ СК.
По данным ГУ МЧС Мурманской области, группа туристов из 16 человек была зарегистрирована на маршрут в Хибинах Мурманской области. В 18:00 от них поступила информация о том, что при сходе лавины под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждались.
На место происшествия выдвинулись спасатели, включая кинологов. Всего в работах по поиску и спасению приняли участие 53 человека 18 единиц техники и 11 снегоходов. После того, как ребенок был найден, спасатели проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть девочку к жизни не удалось.