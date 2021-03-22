В Мурманской области сошла лавина. Под завалами могут находиться 15 человек, включая детей

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", — заявил он.

По данным МЧС РФ, под лавиной находится ребенок. "В 18:00 мск от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети", — сказали в МЧС.

​​​​​В свою очередь в СК по региону также подтвердили, что в районе ЧП могут быть несовершеннолетние.

"В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

”Интерфакс” со ссылкой на источник сообщает, что лавина сошла в районе Хибин. Под нее попала девочка 2008 года рождения из туристической группы из Санкт-Петербурга.