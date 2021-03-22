Департамент здоровья закрыл надзорное производство по вакцинации в Ида-Вирумаа российского дипломата

В ходе расследования выяснилось, что в практике Ида-Вируской центральной больницы проявлялись недостатки, при вакцинации пациента сотрудники не исходили из программы вакцинации. В январе 2021 года в приоритетные группы по вакцинации входили работники здравоохранения, а также и клиенты и сотрудники домов по уходу.

"Выявленные в ходе надзорного производства недостатки к сегодняшнему дню устранены, а больница предприняла меры, чтобы в дальнейшем избежать аналогичных недостатков", — сообщила специалист отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Юта Варьяс.

Поскольку больница при проведении разбирательства всемерно сотрудничала с Департаментом здоровья, а также поскольку речь идет только об одном вакцинированном за пределами целевых групп, а также учитывая, что недостатки к сегодняшнему дню устранены, то Департамент здоровья принял решение закрыть наздорное дело.

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