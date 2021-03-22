22.03.2021, 17:58
Консульские работники посольства России в Эстонии временно прекращают прием граждан(1)
Посольство РФ
В связи с ухудшением в Эстонии эпидемиологической обстановки и в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Консульский отдел посольства России в Эстонии и канцелярия консульского отдела в Тарту с 23 марта 2021 года временно приостанавливают личный приём граждан для оказания консульских услуг.
"В экстренных ситуациях (угроза жизни/здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем обращаться по электронной почте: konsul.estonia@mid.ru", - советует посольство.
Посольство РФ в Эстонии призывает следить за обновлением информации о работе Консульского отдела Посольства на сайте и в соцсетях.
"Просим отнестись с пониманием к принимаемым нами мерам", - сказано в сообщении.
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