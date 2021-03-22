Мошенники обчистили счет мужчины на 5000 евро, позвонив его жене

19 марта женщине позвонил лжеработник банка, по словам которого доступ к счету ее супруга получили злоумышленники.

У пострадавшей спросили пароль, чтобы восстановить безопасность счета. Затем со счета ее мужа пропали 5010 евро.

Обстоятельства дела выясняются.

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