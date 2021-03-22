22.03.2021, 17:42
Мошенники обчистили счет мужчины на 5000 евро, позвонив его жене(9)
Foto: Anni Õnneleid
В Нарвское отделение полиции поступило заявление о том, что в отношении 60-летней женщины было совершено мошенничество.
19 марта женщине позвонил лжеработник банка, по словам которого доступ к счету ее супруга получили злоумышленники.
У пострадавшей спросили пароль, чтобы восстановить безопасность счета. Затем со счета ее мужа пропали 5010 евро.
Обстоятельства дела выясняются.
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