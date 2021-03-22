Суд решил оставить Ису Халилова под стражей: велика опасность его бегства в Россию(17)
Напомним, что тяжелая авария произошла на Лаагна теэ в Таллинне вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний Иса Халилов, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку. Два человека погибли, один был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
В октябре Пыхьяская окружная прокуратура направила дело в суд. Кроме Исы обвинения предъявляются и водителю автомобиля Chevrolet, 29-летнему Вячеславу.
По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласованно на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.
Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неук-лонно наращивать скорость, которая достигла 190–200 километров в час.
Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в двигавшуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем.
Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины.
В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы.
Прокуратура рассматривает дело в рамках дорожно-транспортного происшествия, так как у виновников не было намерения убить кого-то. Исе и Вячеславу было предъявлено обвинение по 422-й статье Пенитенциарного кодекса — то есть в нарушении водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшем за собой гибель двух или более человек. Наказание по этой статье предусматривает от 3 до 12 лет лишения свободы.
Прокуратура планирует потребовать для подсудимого максимального наказания — 12 лет тюрьмы.
В качестве дополнительного наказания Халилову может угрожать и высылка в Россию. С таким ходатайством выступила Таллиннская тюрьма, где сейчас находится подсудимый.
Суд сегодня заслушал трех пострадавших: находившуюся на остановке и получившую тяжелую травму женщину, водителя Volvo, чья супруга до сих пор в коме, и свидетеля, чья мать скончалась на месте происшествия.
Халилов ходатайствовал об освобождении из-под стражи и замене ареста электронным браслетом, но суд ходатайство не удовлетворил, обосновав отказ тем, что у Халилова российское гражданство, поэтому есть опасность, что он нарушит условия освобождения, а электронный браслет как таковой уезду из страны помешать не может. К тому же за ним и раньше были нарушения, что дает основания сомневаться в том, что он будет вести себя законопослушно.
У Халилова есть 15 дней, чтобы обжалось решение суда.
В заключении заседания выступил подсудимый, который сказал, что родился в Эстонии и любит эту страну.
"Здесь моя жена и семья. "В 9 классе я сдавал экзамен по эстонскому языку, чтобы получить гражданство, но недобрал баллов", - сказал Халилов.
Следующее заседание состоится 5 апреля, будет допрошен еще один свидетель — водитель грузовика.
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