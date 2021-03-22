В Китае смертник устроил взрыв в здании. Погибли 5 человек

По данным полиции, взрыв произошел в 10 утра по местному времени (14.00 мск), 59-летний подозреваемый занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. Отмечается, что ранее у него изъяли земельный участок.

59-летний мужчина в Гуанчжоу пронёс легковоспламеняющиеся взрывчатые вещества в здание деревенской администрации и поджёг их, в результате чего пять человек, включая его самого, погибли, ещё пятеро получили ранения, — сообщает Global Times со ссылкой на местную полицию.

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