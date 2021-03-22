ФОТО ЧИТАТЕЛЯ | Несмотря на проверку Департамента здоровья, магазин Depo игнорирует ограничения

В то время, когда другие строительные магазины должны были закрыться, Depo держит свои двери открытыми.

Фото читателя, сделанные 22 марта.

Несмотря на то, что на интернет-страничке магазина сказано, что в продаже только продуктовые товары и товары для животных, в центре предлагаются в широком ассортименте товары для сада. Но магазин остается открытым, поскольку продает наряду со всем другим и продтовары.

Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Имре Касс отметила, что если магазин продает помимо стройматериалов и продукты, это не делает его продуктовым. "Нужно исходить из правила, что продажи продуктов питания должны были составлять до введения ограничений как минимум 51% оборота", — пояснила она.

Каас сообщила, что Департамент здоровья начал в отношении Depo надзорное производство для выяснения всех обстоятельств. "Наши инспекторы проверили магазин в пятницу вместе с представителями предприятия. Мы взвешиваем наши дальнейшие шаги", — сказала Каас.

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