Баскетбол
22.03.2021, 16:46

СЕГОДНЯ | Сможет ли "Калев" добыть вторую победу над ЦСКА?

 
Janari Jõesaar viskas neljandal veerandajal efektse korvi, aga kui see ilus hetk välja arvata, suutis Kalev kümne minutiga visata vaid viis punkti.
Janari Jõesaar viskas neljandal veerandajal efektse korvi, aga kui see ilus hetk välja arvata, suutis Kalev kümne minutiga visata vaid viis punkti.
Foto: Priit Simson
Сегодня, 22 марта, баскетбольный клуб "Калев/Крамо" в рамках Единой лиги ВТБ принимает на своей площадке московский ЦСКА. В первом круге 7 февраля эстонский коллектив одержал сенсационную победу 107:102.

"Калев" одержал 6 побед в 19 матчах лиги ВТБ и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА одержал 13 побед из 18 матчей и расположился на 3-м месте. Лидирует питерский "Зенит" (20 матчей, 17 побед, 3 поражения).

По сравнению с предыдущими матчами, у ЦСКА произошли изменения в составе. В эстонскую столицу не полетели Майк Джеймс, которому тренеры предоставили отдых, и Дэрран Хиллиард, восстанавливающийся после болезни. Вне заявки на Лигу ВТБ остаются Никола Милутинов и Янис Стрелниекс. С основной командой — тринадцатым игроком — на выезд отправился форвард ”молодежки” Даниил Кочергин.

В постсоветской истории команды встречались между собой 15 раз. 14 побед у ЦСКА, свою единственную победу "Калев" одержал в начале февраля, обыграв армейцев на выезде 107:102.

Начало матча во дворце спорта "Калев" в 19.00. Судьи поединка: Марко Юрас (главный арбитр, Сербия), Саулюс Рачис (Литва), Кристопс Константиновс (Латвия).

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