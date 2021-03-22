Повторить сенсацию не получились: "Калев" проиграл ЦСКА

Первая половина матча осталась за "Калевом" (48:46), но в финальная сирена зафиксировала счет 72:94.

"Калев" одержал 6 побед в 19 матчах лиги ВТБ и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. ЦСКА одержал 13 побед из 18 матчей и расположился на 3-м месте. Лидирует питерский "Зенит" (20 матчей, 17 побед, 3 поражения).

По сравнению с предыдущими матчами, у ЦСКА произошли изменения в составе. В эстонскую столицу не полетели Майк Джеймс, которому тренеры предоставили отдых, и Дэрран Хиллиард, восстанавливающийся после болезни. Вне заявки на Лигу ВТБ остаются Никола Милутинов и Янис Стрелниекс. С основной командой — тринадцатым игроком — на выезд отправился форвард ”молодежки” Даниил Кочергин.

В постсоветской истории команды встречались между собой 15 раз. 14 побед у ЦСКА, свою единственную победу "Калев" одержал в начале февраля, обыграв армейцев на выезде 107:102.

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