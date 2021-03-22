ЦСКА объявил об уходе Гончаренко

”Спасибо за все, Михалыч!” — написали в твиттере ЦСКА.

Белорусский тренер Виктор Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.