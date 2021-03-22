22.03.2021, 16:35
ЦСКА объявил об уходе Гончаренко
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Футбольный клуб ЦСКА и главный тренер клуба Виктор Гончаренко по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.
”Спасибо за все, Михалыч!” — написали в твиттере ЦСКА.
Белорусский тренер Виктор Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.
Ранее стало известно, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.
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