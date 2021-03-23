Таллиннский врач: в больницы попадают более молодые, повреждение легких гораздо значительнее. Виноват, вероятно, британский штамм

"По нашим наблюдениям профиль больных этой весной изменился — в больницу попадает больше людей в возрасте 50-65 лет. Это вызвано не только более широким распространением коронавируса, но и тем, что повреждение легких у пациентов значительно более масштабно. Из-за этого больше людей нуждаются в реанимации", — сказала Лилль изданию Forte.

Лилль также добавила, что если прошлой весной много было разговоров о потери обоняния и вкусовых ощущений, то теперь этих симптомов гораздо меньше.

"Мы считаем, что это связано с британским штаммом. Уже в январе стали замечать, что повреждения легких стали обширнее. Если раньше люди долго болели дома и попадали в больницу примерно на 10-12 день, то сейчас мы видим больных, которые говорят, что болели дома 5-7 дней и поступают в больницу с масштабным поражением легких", — рассказал врач.

Случаев болезни стало больше, поэтому и тяжелых случаев стало больше.

"При тяжелых поражениях легких требуется более длительный период обеспечения больного в дополнительном кислороде, болезнь удлиняется. Больных приходится отправлять в восстановительное отделение", — сказала Лилль.

Длительность больничного лечения сегодня зависит от того, как долго человеку требуется дополнительный кислород. У тяжелых больных во время периода восстановления могут возникнуть осложнения.

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