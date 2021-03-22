Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке"

В итоге нагрузка на инфраструктуру возросла, а не упала. На первый план теперь вышла проблема пресной воды. До аннексии примерно на 85% полуостров обеспечивался ей из Днепра по каналу. Но после присоединения к России воду потребляли так, будто канал не перекрыли. Уже к 2016 году в Северном Крыму, например, из кранов уже текла непригодная для питья вода. Это результат варварского откачивания пресной воды, которое превратило весь регион в одну большую "депрессионную воронку", где в освобождающиеся подземные природные резервуары пресной воды стала просачиваться соленая морская.

Тактическое решение двух проблем без стратегического плана улучшило ситуацию только на первый взгляд. После транспортного соединения "острова Крым" с Россией там начало стремительно расти население, строительство, туда поехали дополнительные туристы. Параллельно растет военная инфраструктура, потому что для Кремля это не столько курорт, сколько стратегический военный объект.

Второе достижение - энергомост. Полуостров был энергодефицитным и при СССР, и в составе независимой Украины . Так что отделение от нее требовало создать новую схему энергоснабжения.

Какие достижения ставит себе в заслугу Владимир Путин? В первую очередь, строительство Крымского моста. Огромные капиталовложения не только в мост, но и в дороги и аэропорты стали неизбежны после того, как сухопутный коридор в Крым через Мариуполь Россия "пробить" не смогла.

Кремль еще не начал решать объективные проблемы Крыма. Пока он титаническими усилиями устраняет те сложности, которые сам создал в 2014 году, превратив аннексией полуостров в остров.

В седьмую годовщину аннексии Крыма и Севастополя, Владимир Путин посвятил большую часть совещания по развитию этих территорий проблеме водоснабжения. Нет ли опасности, что, ударно добывая к 2024 году в формате "спецоперации" пресную воду, российская администрация провоцирует в регионе долгосрочную экологическую, а значит и демографическую и экономическую катастрофу?

Курс на новые экологические проблемы

До 2020 года, когда засуха не оставила им выбора, крымские власти отрицали катастрофический дефицит пресной воды. Но сейчас, например, в столичном Симферопольском водохранилище воды осталось рекордно мало за всю историю - всего 7%, и проблемой занялся лично Владимир Путин.

Он анонсировал план до 2024 года. Это переброска поверхностных вод, откачка подземных естественных резервуаров, опреснение, ремонт старых водопроводных систем и, наконец, бурение под дном Азовского моря. Из всех этих мер точно безопасен для экологии только ремонт старой инфраструктуры.

Откачка подземных источников чревата новыми "депрессионными воронками" и приходом морской воды. А это - гибель растительности и опустынивание. Похожий эффект может вызвать и переброска поверхностных вод. От опреснения, как и от Крымского моста, в свое время советские власти отказались из-за его нерентабельности и опасности "засоления" и смерти территорий, куда будет сбрасываться полученная соль.

Это еще не учитывая традиционную крымскую беду - летние лесные пожары, которые неясно чем заливать. Ну а долгосрочное уменьшение зеленого покрова почвы - это в потенциале снижение и числа дождей.

Про Азовское море - отдельная история. Оно находится в совместном пользовании России и Украины. Однако Кремль ведет себя так, будто это внутренний российский водоем. Осторожные оговорки вице-премьера Марата Хуснуллина про "удаленность от берега" показывают, что есть риск, что бурить решат в украинской зоне.

Стратегическое ухудшение ситуации в Крыму

Присоединяя полуостров, российские власти даже близко не понимали, какие проблемы встанут перед ними в будущем. Хотя, надо заметить, их предупреждали. Но в Кремле, похоже, честно считали, что главная сложность в том, что Украина совершенно недостаточно инвестировала в инфраструктуру полуострова. Стоит это поправить - и Крым превратится в цветущий край, витрину современной России.

В реальности Крым никогда не был раем, даже при СССР. Он всегда был дефицитным регионом: там не хватало денег, энергии, воды. Он никогда не жил за счет туризма, а дотировался из украинского бюджета.

Теперь, не решив старые проблемы, Кремль создает новые. Перенаселенность, энергодефицитность, слабость экономики, рост цен на продовольствие, нехватка воды - таков их неполный список. Хорошо еще если из-за пресной воды не начнется новая гибридная война на территории Украины.

В общем, язык не повернется сказать, что долгосрочно жизнь крымчан после аннексии улучшилась. Им надо понять, что в 2024 году Путин, возможно, и переизберется триумфально на следующие 6 лет, но экологический баланс в Крыму может быть нарушен на столетия.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский