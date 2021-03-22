В голове противника. Центр НАТО о вакцинных инфовойнах, закрытии российских телеканалов и контроле соцсетей

Неделю назад эксперты из Шведского агентства оборонных исследований (FOI) оценили готовность России и НАТО к "масштабной войне" и пришли к выводу, что у российской стороны есть преимущество, "особенно на земле". В воздухе и на море — у НАТО. Сообщалось, что FOI провело военные игры, чтобы оценить соотношение сил России и стран Запада. Они сымитировали нападение российской стороны на страны Балтии и пришли к выводу, что у нее есть "неплохие шансы на успех".

Надо ли начинать бояться странам Балтии? "Думаю, нет, — успокаивает Янис Сартс. — Такие военные игры и сценарии разыгрываются довольно часто. Это часть военного планирования. Тут разыграли какой-то один сценарий. Думаю, если бы разыграли другой сценарий, результат выглядел бы совсем по-другому. В принципе, если посмотреть в будущее, то традиционная война, конечно, не исчезнет, но намного чаще и в большем объеме конфликт будет переходить в сферу информационного, когнитивного и кибер-пространства — все идет туда. Там можно разыграть конфликт, но без такой цены".

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