ВИДЕО | Кийк: треть заболевших COVID-19 в Таллинне — из Ласнамяэ

"Треть всех заболевших коронавирусом в Таллинне — из Ласнамяэ", — сказал Кийк.

По его словам, необходимо сфокусировать свое внимание в Таллинне там, где низкие темпы вакцинации.

Так, на выходных в ласнамяэском медицинском центре Medicum за два дня было сделано 1300 прививок.

Как сказал Кийк, у Минсоцдел в планах провести дополнительные кампании там, где заболеваемость высокая, а показатели вакцинации — низкие. Кроме Таллинна это и Ида-Вирумаа.

Министр заверил, что государство продолжит разъяснительную работу, направленную на конкретные регионы и возрастные группы, где заболеваемость наиболее высокая.

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