Семейный врач из Нарвы о вакцине: пациентов сбивает с толку российское телевидение

Семейный врач Валерий Баландин говорит, что его пациентов сбивает с толку и запугивает телевидение, особенно российское. Приходится объяснять, как на самом деле обстоят дела с вакцинами, и особенно с AstraZeneca.

"Во всех новостях, которые идут из стран Европейского союза, приостановивших вакцинацию, нигде не было сказано о том, вакцину отказываются применять. Вакцинацию приостановили с целью выяснения, связаны ли случаи с вакцинацией или причиной послужили какие-то другие факторы", — поясняет он.

Его коллега, доктор Алексей Семыкин, добавляет: случаи тромбоза у получивших как британско-шведскую вакцину, так и другие, действительно были, но на самом деле их количество находится на уровне статистической погрешности.

"Возьмём частотность случаев тромбозов, которые на сегодня зарегистрированы в мире. Это порядка 40 случаев на 18 миллионов. Это сотые или тысячные доли процента. Основным побочным действием, с которым мы сталкивались при вакцинации препаратом AstraZeneca, было повышение температуры в среднем на срок от 7 до 28 часов".

Связь тромбоэмболии с вакцинами не доказана, но некоторые пациенты колеблются до последнего. Убедить их в том, что альтернативы вакцинации сейчас нет, помогают личный опыт врача и его авторитет.

"Я вакцинирован. Медсестры тоже прошли полную вакцинацию. Я ставлю себя в пример, что я такой же человек, который не знает, как повлияет вакцинация. Надеюсь, что в том, что некоторые люди соглашаются вакцинироваться, есть и доля моего личного участия", — рассказывает Валерий Баландин.

Осложнения и побочные эффекты действительно могут быть, причем от любой вакцины, нередко их вызывают сопутствующие заболевания, поэтому пациентам с непростыми диагнозами перед процедурой настоятельно рекомендуют посоветоваться с лечащими врачами.