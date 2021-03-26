Семейный врач из Нарвы о вакцине: пациентов сбивает с толку российское телевидение(120)
Семейный врач Валерий Баландин говорит, что его пациентов сбивает с толку и запугивает телевидение, особенно российское. Приходится объяснять, как на самом деле обстоят дела с вакцинами, и особенно с AstraZeneca.
"Во всех новостях, которые идут из стран Европейского союза, приостановивших вакцинацию, нигде не было сказано о том, вакцину отказываются применять. Вакцинацию приостановили с целью выяснения, связаны ли случаи с вакцинацией или причиной послужили какие-то другие факторы", — поясняет он.
Его коллега, доктор Алексей Семыкин, добавляет: случаи тромбоза у получивших как британско-шведскую вакцину, так и другие, действительно были, но на самом деле их количество находится на уровне статистической погрешности.
"Возьмём частотность случаев тромбозов, которые на сегодня зарегистрированы в мире. Это порядка 40 случаев на 18 миллионов. Это сотые или тысячные доли процента. Основным побочным действием, с которым мы сталкивались при вакцинации препаратом AstraZeneca, было повышение температуры в среднем на срок от 7 до 28 часов".
Связь тромбоэмболии с вакцинами не доказана, но некоторые пациенты колеблются до последнего. Убедить их в том, что альтернативы вакцинации сейчас нет, помогают личный опыт врача и его авторитет.
"Я вакцинирован. Медсестры тоже прошли полную вакцинацию. Я ставлю себя в пример, что я такой же человек, который не знает, как повлияет вакцинация. Надеюсь, что в том, что некоторые люди соглашаются вакцинироваться, есть и доля моего личного участия", — рассказывает Валерий Баландин.
Осложнения и побочные эффекты действительно могут быть, причем от любой вакцины, нередко их вызывают сопутствующие заболевания, поэтому пациентам с непростыми диагнозами перед процедурой настоятельно рекомендуют посоветоваться с лечащими врачами.
"Я всех призываю, если есть сомнения, нужна консультация, пожалуйста, обращайтесь в Нарвскую больницу. Мы всегда открыты диалогу, мы вам разъясним, подскажем, поможем, постараемся минимизировать возможные риски, если они существуют", — обещает Алексей Семыкин.
В Ида-Вирумаа вакцину получило всего лишь 2,3% населения. Чтобы поправить ситуацию, департамент здоровья запустил агитационную компанию ”Решайся и будь смелее!”.
Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна.
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