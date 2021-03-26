Новости Ида-Вирумаа
26.03.2021, 08:30

Семейный врач из Нарвы о вакцине: пациентов сбивает с толку российское телевидение

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Валерий Баландин
Валерий Баландин
Нарвскому центру семейных врачей на эту неделю было выделено 30 доз различной вакцины от коронавируса. Реализовать их удалось, но сделать укол поспешили далеко не все горожане из группы риска. Врачи из Нарвы прокомментировали ситуацию телеканалу ETV+.

Семейный врач Валерий Баландин говорит, что его пациентов сбивает с толку и запугивает телевидение, особенно российское. Приходится объяснять, как на самом деле обстоят дела с вакцинами, и особенно с AstraZeneca.

"Во всех новостях, которые идут из стран Европейского союза, приостановивших вакцинацию, нигде не было сказано о том, вакцину отказываются применять. Вакцинацию приостановили с целью выяснения, связаны ли случаи с вакцинацией или причиной послужили какие-то другие факторы", — поясняет он.

Его коллега, доктор Алексей Семыкин, добавляет: случаи тромбоза у получивших как британско-шведскую вакцину, так и другие, действительно были, но на самом деле их количество находится на уровне статистической погрешности.

"Возьмём частотность случаев тромбозов, которые на сегодня зарегистрированы в мире. Это порядка 40 случаев на 18 миллионов. Это сотые или тысячные доли процента. Основным побочным действием, с которым мы сталкивались при вакцинации препаратом AstraZeneca, было повышение температуры в среднем на срок от 7 до 28 часов".

Связь тромбоэмболии с вакцинами не доказана, но некоторые пациенты колеблются до последнего. Убедить их в том, что альтернативы вакцинации сейчас нет, помогают личный опыт врача и его авторитет.

"Я вакцинирован. Медсестры тоже прошли полную вакцинацию. Я ставлю себя в пример, что я такой же человек, который не знает, как повлияет вакцинация. Надеюсь, что в том, что некоторые люди соглашаются вакцинироваться, есть и доля моего личного участия", — рассказывает Валерий Баландин.

Осложнения и побочные эффекты действительно могут быть, причем от любой вакцины, нередко их вызывают сопутствующие заболевания, поэтому пациентам с непростыми диагнозами перед процедурой настоятельно рекомендуют посоветоваться с лечащими врачами.

"Я всех призываю, если есть сомнения, нужна консультация, пожалуйста, обращайтесь в Нарвскую больницу. Мы всегда открыты диалогу, мы вам разъясним, подскажем, поможем, постараемся минимизировать возможные риски, если они существуют", — обещает Алексей Семыкин.

В Ида-Вирумаа вакцину получило всего лишь 2,3% населения. Чтобы поправить ситуацию, департамент здоровья запустил агитационную компанию ”Решайся и будь смелее!”.

Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что вакцина AstraZeneca эффективна и безопасна.

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