Вопрос министру: на кого направлена масштабная кампания в поддержку вакцинации, если вакцины не хватает?

Издание Forte поинтересовалось у министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, на кого рассчитана эта кампания?

Кийк ответил, что в широком плане кампания рассчитана на тех, кого приглашают вакцинироваться — на тех, кто, исходя из состояния здоровья и принадлежности к группе риска, должен бы идти вакцинироваться.

"Разумеется, если есть вопросы и проблемы, правильно будет проконсультироваться со своим семейным врачом или работником здравоохранения, а также при необходимости прочитать дополнительную информацию на страничке vaktsineeri.ee или страничке Департамента лекарственных средств", — сказал министр. "Но прежде всего в эти недели, учитывая ситуацию в больницах, а также рекомендации и вакцину, которая поступает в Эстонию, мы сосредоточлись на людях возраста 60 лет и старше".

Именно эти люди стараше 60 лет, по словам Кийка, являются сейчас теми, кто получает в различных регионах Эстонии приглашение на прививку, причем вне зависимости от вакцины.

"Как в случае с AstraZeneca, Pfizer, так и Moderna мы сосредоточены на более возрастной части общества, и самая большая часть из них — люди даже старше 70 лет", — добавил министр.

По состоянию на вчерашнее утро в Эстонии по меньшей мере одним компонентом были привиты 166 163 человек, обеими дозами — 57 003 человека. Всего прививки сделаны 223 166 раз. Люди старше 80 лет привиты как минимум одной дозой на 36%, а старше 70 лет — на 29%.

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