В честь Международного дня таксиста Yandex Go удваивает безналичные чаевые водителям

Ежегодно 22 марта отмечается Международный день таксиста. В этот день 1907 года на улицах Лондона впервые появились автомобили, оснащённые таксометрами, отсюда и родилось понятие ”такси”.

Сегодня в честь праздника в Эстонии Yandex Go за свой счет удваивает чаевые, оставленные водителю при оплате картой. Например, если пассажир выбирает в приложении чаевые один евро, то сервис добавляет еще один, и водитель получает два евро.

”Водители всегда были словно невидимыми героями, которые в любую погоду доставляли пассажиров к месту назначения. В условиях пандемии их важность возросла ещё больше, — сказал региональный менеджер сервиса Yandex Go Стасис Брилис. — И сегодня мы хотим по-своему поблагодарить водителей вместе с нашими пользователями. Не забудьте поздравить водителя, который сегодня к вам приедет”.