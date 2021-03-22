В Эстонии стоит повторно использовать дождевую воду и сточные воды в большем объеме
По словам руководителя отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Карин Кроон, в Эстонии тоже следует больше задумываться о ценности чистой воды и действовать во имя того, чтобы более рационально сохранять и использовать этот ценный природный ресурс. ”В настоящее время использование дождевой и сточной воды в качестве вторичного ресурса еще не получило широкого распространения в Эстонии, хотя и то, и другое помогло бы сохранить природные водные ресурсы”, — сказала Кроон.
Например, излишки дождевой воды можно было бы отводить в пруд, находящийся на приусадебном участке и служащий его украшением. Дождевую воду можно использовать и в более практичных целях: например, для полива растений на приусадебном или дачном участке или при пожаротушении. Таким образом мы сэкономим питьевую воду, будем бережно относиться к имеющемуся у нас ресурсу чистой питьевой воды. Министерство окружающей среды подготовило комбинированную стратегию использования ливневых вод*, в которой содержатся рекомендации о том, как уже на этапе планирования различных видов хозяйственной деятельности принимать во внимание инновационные решения с использованием ливневых вод.
Возможности же использования сточных вод более ограничены из-за содержащихся в них загрязняющих веществ. В то же время повторное использование сточных вод, например, в качестве воды для орошения, позволит нам вернуть в оборот питательные вещества, содержащиеся в сточных водах. ”Вскоре мы начнем исследование, чтобы выяснить возможности повторного использования сточных вод в условиях Эстонии”, — пообещала Кроон.
Пандемия короновируса и выполненные в связи с этим исследования показали, что сточные воды могут быть еще и источником важной информации, поскольку с их помощью можно оценивать распространение вируса по регионам. ”Сточные воды — это не просто грязная вода. Данные о составе сточных вод много говорят о тех, кто пользуется чистой водой: например, какие лекарства используются, как распространяется вирус в данном регионе, используются ли наркотики, и если да, то какие”, — пояснила Кроон.
Международный день водных ресурсов под эгидой ООН отмечается с 1993 года. Эстония является участником Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Водная конвенция (таково ее сокращенное название) — важный инструмент для достижения целей устойчивого развития, особенно в том, что касается организации и продвижения трансграничного водного сотрудничества. В качестве активного участника Конвенции Эстония организует девятое совещание сторон Водной конвенции, которое пройдет в этом году под руководством Эстонии.