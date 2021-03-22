Регистрация на вакцинацию в Нарве: 200 доз для людей старше 60 лет

На этой неделе в Центре вакцинации Нарвской больницы прививку против коронавируса вакциной AstraZeneca смогут получить люди в возрасте от 60 лет и старше. Для этого следует зарегистрироваться через общегосударственную систему дигитальной регистратуры или позвонив по телефону 3561144.