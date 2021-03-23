Как хорошо вы разбираетесь в интернете? Пройдите тест на определение ложной информации(3)
Тест предназначен для всех — от старшеклассников до пожилых людей. Тест доступен на эстонском и русском языках по ссылке здесь.
”В современном мире существует множество различных каналов получения информации. Неизбежно, что всем нам иногда не хватает знаний, чтобы оценить надежность информационных каналов или новостей, провести различие между недобросовестным и честным маркетингом. Для этого мы, как потребители информации, должны постоянно обучаться, чтобы не стать жертвами дезинформации и мошенничества , — пояснил один из авторов теста Прийт Талв из Эстонского центра цифровых исследований. — Цель теста — повысить осведомленность людей об опасностях в электронном инфопространстве и возможных методах манипуляций в ситуациях из повседневной жизни”.
Тест был разработан эстонской компанией CybExer Technologies и состоит из 20 примеров-ситуаций из в обычной жизни. Проходящий тест человек должен выбрать наиболее безопасный образ действий. Система сразу показывает человеку, был ли его выбор верным. Участник также может узнать, какой ответ является правильным и почему. Прохождение теста занимает около получаса, и после его завершения составляется личный профиль пользователя, где отражены сильные и слабые стороны знаний в области дезинформации.
По словам члена правления CybExer Technologies Райнера Сакса, их компания рада предложить вместе с Эстонским центром цифровых исследований и Государственной канцелярией образовательную платформу, которая помогает бороться с распространением дезинформации и мошенничеством.
”Я вижу, что мы должны сделать общее усилие во имя того, чтобы преодолеть кризис, возникший из-за коронавируса, и вернуть рост экономики на прежний уровень. Однако сомнительная информация и мошенничество подрывают единство и все более отодвигают возвращение к нормальному ритму. Тест на определение дезинформации позволяет укрепить безопасность общества, поскольку критически и здравомыслящие люди и есть самая крепкая обороноспособность”, — говорит он.
Тест на определение дезинформации распространяется в рамках Недели медиаграмотности, которая проходит уже в третий раз. Основная цель этой инициативы — привлечь внимание людей к опасностям дезинформации и фейк-новостей в сегодняшнем мире, перенасыщенном информацией, а также к необходимости постоянно заниматься самообразованием. Неделя медиаграмотности включает в себя ряд различных мероприятий, которые помогают каждому из нас повысить свои знания в области противостояния дезинформации.