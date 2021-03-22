Фонд интеграции поддержит 22 проекта обществ национальных меньшинств

”Целью оказания поддержки обществам культуры национальных меньшинств является содействие сохранению культурного наследия представленных в Эстонии национальных меньшинств, ознакомление эстонской общественности с их традициями, вовлечение молодежи в деятельность обществ культуры национальных меньшинств, а также налаживание сотрудничества между обществами эстонской культуры и культуры национальных меньшинств”, — отметила руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Проекты и мероприятия культурных обществ национальных меньшинств будут проводиться в Таллинне, Пярну, Колкья, Силламяэ, Нарве, Йыхви, Сянна, Раквере, Хаапсалу, Кяру, Тарту и Валга.

”Положительно то, что в этом году число ходатайствующих о поддержке проектов не уменьшилось, и общества культуры национальных меньшинств по-прежнему готовы вносить свой вклад в обогащение нашей культурной жизни. Особенно радует то, что помимо уже опытных ходатайствующих поддержку получат и те, кто участвовал в конкурсе впервые, например, НКО SOPHIA, Армянское культурно-спортивное общество ”Наири” и Польское общество Эстонии ”Полония””, — прокомментировала результаты конкурса руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

По результатам конкурса, после окончания установленных ограничений на передвижение и скопление людей будут организованы традиционные крупные мероприятия национальных меньшинств, такие как Этноярмарка Объединения народов Эстонии и XXXIII Форум, VIII фестиваль финно-угорских фильмов FUFF, фестиваль ”Мультикультурный Пярну”, Международный детский и юношеский фестиваль ”Цветы Украины”, XXI международный конкурс исполнителей русского романса имени Изабеллы Юрьевой, XXX праздник песни и танца ингерманландских финнов.