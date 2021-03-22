Комиссар Евросоюза: ”Спутник V” нам совершенно не нужен

Европейская комиссия подвергается критике за слишком медленное разворачивание программы вакцинации на фоне роста случаев заражения в Евросоюзе и активной программы вакцинации в Британии, которая недавно вышла из блока.

”Нам совершенно не нужен ”Спутник V””, — заявил телеканалу TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, возглавляющий рабочую группу Евросоюза по вакцинации.

”На сегодняшний день у нас есть реальная возможность поставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня, и, следовательно, к 14 июля […] мы сможем достичь коллективного иммунитета на всём европейском континенте”, — отметил он.

14 июля, или День взятия Бастилии, — национальный праздник во Франции.

Бретон повторил ранее сказанное и отметил, что Евросоюз при необходимости может помочь России в производстве вакцины, но приоритет всё же будет отдан европейским производителям.

”Дозы вакцин готовы, теперь люди должны принять факт необходимости вакцинации и то, что у нас есть логистика”, — сказал он.

В серии сообщений в Twitter производители вакцины ”Спутник V” обвинили Бретона в ”явной предвзятости”.

”Европейцы хотят использовать безопасные и эффективные вакцины, которые, однако, до сих пор не готовы, — говорится в комментариях. — Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам, что именно из-за ваших политических предубеждений у нас нет причин добиваться утверждения вакцины в EMA. А мы продолжим спасать жизни в других странах”.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале этого месяца начало процедуру постепенной экспертизы вакцины ”Спутник V”.

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