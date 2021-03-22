Здоровье
22.03.2021, 14:11

Комиссар Евросоюза: "Спутник V" нам совершенно не нужен

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Вакцина "Спутник"
Вакцина "Спутник"
Фото: Abed Alrahman Alkahlout/Keystone Press Agency
В воскресенье один из ведущих представителей исполнительной власти Европейского Союза в интервью заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине от COVID-19Спутник V” и сможет достичь коллективного иммунитета на континенте, используя вакцины исключительно европейского производства. Это заявление вызвало волну недовольства со стороны производителя вакцины, сообщает Reuters.

Европейская комиссия подвергается критике за слишком медленное разворачивание программы вакцинации на фоне роста случаев заражения в Евросоюзе и активной программы вакцинации в Британии, которая недавно вышла из блока.

”Нам совершенно не нужен ”Спутник V””, — заявил телеканалу TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, возглавляющий рабочую группу Евросоюза по вакцинации.

”На сегодняшний день у нас есть реальная возможность поставить от 300 до 350 миллионов доз к концу июня, и, следовательно, к 14 июля […] мы сможем достичь коллективного иммунитета на всём европейском континенте”, — отметил он.

14 июля, или День взятия Бастилии, — национальный праздник во Франции.

Бретон повторил ранее сказанное и отметил, что Евросоюз при необходимости может помочь России в производстве вакцины, но приоритет всё же будет отдан европейским производителям.
”Дозы вакцин готовы, теперь люди должны принять факт необходимости вакцинации и то, что у нас есть логистика”, — сказал он.

В серии сообщений в Twitter производители вакцины ”Спутник V” обвинили Бретона в ”явной предвзятости”.

”Европейцы хотят использовать безопасные и эффективные вакцины, которые, однако, до сих пор не готовы, — говорится в комментариях. — Если это официальная позиция ЕС, пожалуйста, сообщите нам, что именно из-за ваших политических предубеждений у нас нет причин добиваться утверждения вакцины в EMA. А мы продолжим спасать жизни в других странах”.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в начале этого месяца начало процедуру постепенной экспертизы вакцины ”Спутник V”.

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