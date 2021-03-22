ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Урмас Суле: за последние две недели ситуация с COVID-19 в стране не улучшилась

Урмас Суле сообщил, что за последние две недели ситуация в стране не улучшилась. За две недели было выявлено более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом.

Эпицентром заражения по-прежнему остается Таллинн. Особенно сложная там ситуация в больницах. В больницах всего Пыхьяского региона растет число случаев болезни.

Было запущено сотрудничество с Силами обороны: часть больниц в Таллинне берет на работу их медиков и учащихся.

Танель Кийк сообщил, что в марте в Эстонию пришло большее число доз вакцины, чем за целую зиму. Все четыре производителя вакцин обещали во втором квартале большие объемы поставок, добавил он.

В возрастной группе 70+ вакцинацию прошла треть людей.

Кийк подчеркнул, что ни одна страна еще не отказалась от использования вакцины AstraZeneca, а есть лишь те, кто временно приостановил ее использование. В Евросоюзе таких страны три: Швеция, Финляндия и Дания.

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