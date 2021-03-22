ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Урмас Суле: за последние две недели ситуация с COVID-19 в стране не улучшилась

Урмас Суле сообщил, что за последние две недели ситуация в стране не улучшилась. За две недели было выявлено более 10 000 новых случаев заражения коронавирусом.

Эпицентром заражения по-прежнему остается Таллинн. Особенно сложная там ситуация в больницах. В больницах всего Пыхьяского региона растет число случаев болезни.

Было запущено сотрудничество с Силами обороны: часть больниц в Таллинне берет на работу их медиков и учащихся.

Танель Кийк сообщил, что в марте в Эстонию пришло большее число доз вакцины, чем за целую зиму. Все четыре производителя вакцин обещали во втором квартале большие объемы поставок, добавил он.

Кийк подчеркнул, что ни одна страна еще не отказалась от использования вакцины AstraZeneca, а есть лишь те, кто временно приостановил ее использование. В Евросоюзе таких страны три: Швеция, Финляндия и Дания.

Правительство надеется, что, Purevac, Novax и Jannsen, у которых Эстония также заказала вакцины, смогут запустить свои графики поставок.

Кийк отметил, что третья волна коронавируса в Эстонии осенью может быть менее масштабной и пагубной для общества, учитывая текущий интерес эстоноземельцев к вакцинации.

Кюлли Фриедеманн рассказала, что за выходные в клинике Medicum в Ласнамяэ прошли вакцинацию более 1300 человек. Всего на выходных в Ласнамяэ, Маарду и Локса были вакцинированы 1710 человек.

На данный момент вакцинировано более 14 000 сотрудников сферы образования, что составляет 90%. Среди социальных сотрудников вакцинированы 60%.

Из 192 домов призрения вакцинацию прошли жители 190 домов. Начинается вакцинация оставшихся двух. Из 61 частного дома призрения вакцинированы 59, а из 120 общинных услуг — 118.

В возрастной группе 80+ вакцинацию прошли 35% людей, в группе 70+ — 26,1%.

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