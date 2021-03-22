Дни Старого города переносятся на август

”Согласно многолетней традиции Дни Старого города проходили в первые выходные июня с началом лета и туристического сезона. Эта традиция существовала 39 лет, но в прошлом году коронавирус ее нарушил. В этом году в начале июня также, вероятнее всего, провести такое масштабное мероприятие будет невозможно и поэтому мы приняли решение перенести Дни Старого города на август”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Главный организатор Дней Старого города Анне Вельт подчеркнула, что поскольку главным приоритетом является безопасность и здоровье людей, то мероприятие перенесено на два месяца.

”Нынешняя ситуация требует от всех гибкости. Мы хотели бы, чтобы посетители могли в полной мере насладиться нашей богатой программой. Август — это период, когда люди возвращаются из отпусков в город и мы надеемся, что к этому времени вирус отступит. В следующем году хотелось бы порадовать публику уже в привычное время в июне”, — сказала Вельт.

Согласно предварительным планам в июне под руководством команды организаторов Дней Старого города пройдет мозговой штурм, чтобы обсудить использование потенциала Старого города в нынешней сложной ситуации.

Программа Дней Старого города будет доступна в начале апреля на сайте vanalinnapaevad.ee.