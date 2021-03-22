КАРТА | В Ласнамяэ установили дополнительные урны для сбора собачьих отходов

”С приходом весны вновь обнажилось бескультурье некоторых недобропорядочных владельцев собак. Экскременты четвероногих превратили некоторые дворы и парки Ласнамяэ в настоящие ”минные поля””, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Уборка за своими питомцами — это ответственность хозяина питомца. Убирать за своим животным нужно обязательно, независимо от его размера или времени года. Ведь все мы хотим видеть чистыми общественные места, дворы, парки и скверы. Поэтому управа дополнила улицы и дворы Ласнамяэ стационарными пунктами для утилизации продуктов жизнедеятельности животных”.

На текущих выходных управа Ласнамяэ установила пять специальных мусорных урн на улицах и в зеленых зонах района. Специальные контейнеры для утилизации собачьих экскрементов появились на перекрестке улиц Кивимурру и Палласти, на пешеходной дорожке у дома Ласнамяэ, 32, в зеленой зоне у дома П.Пинна, 19, в восточной части парка Тондилоо у игровой площадки на пересечении бульваров Сели и Тасуя, а также в начале зеленой зоны на перекрестке улицы Махтра. Всего теперь в Ласнамяэ 44 урны для сбора собачьих экскрементов.

Правила содержания собак в городе Таллинне гласят, что владелец животного обязан выводить собаку в общественное место только на прогулочном поводке, обеспечивая при этом безопасность окружающим, а также убирать экскременты своей собаки или кошки. Фекалии питомца следует завернуть в пакет и выбросить в ближайший обычный мусорный контейнер или специальную урну.

Управа Ласнамяэ и в дальнейшем продолжит развивать и приспосабливать городскую среду к взаимодействию с домашними животными. Так, в районе будет продолжена установка урн для сбора отходов жизнедеятельности животных, а в строящимся парке Тондираба появится новая площадка для выгула собак. Также продолжится кампания ”с поводком безопаснее” — нанесение яркой маркировки, напоминающей о правилах выгула собак в общественных местах.