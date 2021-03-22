Комиссия Рийгикогу обсудит целесообразность бесплатных автобусных перевозок на уездных маршрутах

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, предоставление бесплатного общественного транспорта в уездах не принесли желаемого результата, и его организация нецелесообразна.

Если до предоставления бесплатного общественного транспорта в уездах в 2017 году государство выделяло на автобусный транспорт в уездах 21,9 миллиона евро, то в этом году расходы составляют 52,1 миллиона евро. Согласно прогнозам, пособия вырастут до 64,6 миллиона евро к 2024 году.

В отчете о проверке ”Общественный транспорт в уездах” Государственный контроль отметил, что организация бесплатного автобусного сообщения в уездах и возможность бесплатных поездок не повысила популярность общественного транспорта. Однако снижение количества пассажиров общественного транспорта за пару лет остановилось и стабилизировалось.

”Мы должны принять взвешенное решение по поводу дальнейшей организации общественного транспорта. Вопрос касается не только денег. Для жителей важно, чтобы организованный на средства налогоплательщиков общественный транспорт отвечал их ожиданиям”, — подчеркнул Рейнсалу.