Регистрация закрылась за сутки, не явились 36 человек: как прошла массовая вакцинация в Ласнамяэ

Как в целом оцениваете вакцинацию? Все ли получилось?

Можно с уверенностью сказать, что первая массовая вакцинация прошла успешно: все системы сработали, об акции узнали те, на кого она была направлена — пожилые люди, вакцины были использованы. Для нас было особенно важно опробовать систему организации массовой вакцинации, так как мы ожидаем, что в будущем будет возможность предложить такую возможность не тысячам, а десяткам тысяч людей. И теперь мы знаем, что организационно мы к этому готовы. Вопрос лишь в том, чтобы была доставлена вакцина.

Сколько человек зарегистрировалось и сколько не пришло? Всю ли предоставленную вакцину использовали?

Всего в рамках кампании было предложено 2000 вакцин, из них большая часть для Ласнамяэ и несколько сот для Маарду и Локса. В субботу не пришли 30, в воскресенье 6 человек, однако на их место сразу были приглашены люди из запасного списка. Кампания еще не завершена — в Ласнамяэ она продолжается в меньших масштабах и сегодня, в Локса и Маарду сегодня и завтра. Однако уже сейчас мы видим, что система налажена достаточно эффективно и вакцина не пропадает впустую.

За какой промежуток времени закрылась регистрация?