Новости Эстонии
22.03.2021, 11:54

Критическая ситуация в таллиннских больницах: заполненность мест близка к 100%

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07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
07.03.2021 Lääne-Tallinna keskhaigla külastus
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов сообщил в понедельник, что заполненность мест для интенсивной терапии третьей степени в крупных таллиннских больницах близка к 100%, обычные места для лечения больных COVID-19 заполнены на 80% (сейчас в эстонских больницах госпитализированы около 700 пациентов с коронавирусом), передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

"Сегодня критическая ситуация с койко-местами для интенсивной терапии третьей степени и относительно критическая с обычными местами, по которым в Пыхьяском регионе заполняемость примерно 80%. Главным образом заполняемость очень высокая в таллиннских больницах", — сказал Попов.

В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) обычные палаты заполнены на 88%, а в интенсивной терапии заняты 27 мест из 28, в Ида-Таллиннской центральной больнице свободных мест в обычных палатах осталось 4%, в интенсивной терапии — 11%.

По словам Попова, таллиннские больницы тесно сотрудничают с коллегами из Тарту, но на перевозку пациентов необходимо много ресурсов.

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