Критическая ситуация в таллиннских больницах: заполненность мест близка к 100%

"Сегодня критическая ситуация с койко-местами для интенсивной терапии третьей степени и относительно критическая с обычными местами, по которым в Пыхьяском регионе заполняемость примерно 80%. Главным образом заполняемость очень высокая в таллиннских больницах", — сказал Попов.

В Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) обычные палаты заполнены на 88%, а в интенсивной терапии заняты 27 мест из 28, в Ида-Таллиннской центральной больнице свободных мест в обычных палатах осталось 4%, в интенсивной терапии — 11%.

По словам Попова, таллиннские больницы тесно сотрудничают с коллегами из Тарту, но на перевозку пациентов необходимо много ресурсов.

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