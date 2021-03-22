22.03.2021, 11:46
ФОТО | Коронаскептики-вандалы изуродовали палатку тестирования на коронавирус(9)
В ночь с пятницы нв субботу вандалы изрисовали палатку тестирования на коронавирус в Хаапсалу. В основном это были лозунги, отрицающие существование коронавируса и предостерегающие от вакцинации.
Как известно, в субботу по всей Эстонии также проходила демонстрация против коронавирусных ограничений. Например, в Таллинне протестующие перекрыли Лаагна теэ и без разрешения собрались на Певческом поле петь гимн.