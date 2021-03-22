Новости Эстонии
22.03.2021, 11:46

ФОТО | Коронаскептики-вандалы изуродовали палатку тестирования на коронавирус

 (13)
В ночь с пятницы нв субботу вандалы изрисовали палатку тестирования на коронавирус в Хаапсалу. В основном это были лозунги, отрицающие существование коронавируса и предостерегающие от вакцинации.

Как известно, в субботу по всей Эстонии также проходила демонстрация против коронавирусных ограничений. Например, в Таллинне протестующие перекрыли Лаагна теэ и без разрешения собрались на Певческом поле петь гимн.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)