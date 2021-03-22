ФОТО | В ходе рейда по химической безопасности нарушения были выявлены на большинстве предприятий

В компетенцию Спасательного департамента входит инспекция зданий на основании Закона о пожарной безопасности, а также проверка предприятий, у которых есть вероятность крупных аварий в соответствии с Законом о химических веществах. Кроме больших предприятий опасность могут представлять и такие учреждения, на территории которых находятся заправки или которые используют химикаты, включая спортивные залы, больницы\центры здоровья, школы с бассейном и детские сады, водные центры\спа, производственные и промышленные предприятия. Величина риска зависит от нескольких факторов: в каком объёме обрабатывается химическое вещество, хранится ли вещество или используется в различных процессах, какие меры по предотвращению и смягчению последствий аварии были приняты предприятием и т. д.

В ходе рейда запрашивалась информация о химических веществах, оценивалось соответствие хранилищ химических веществ, информированность и обучение персонала (включая учения) по обнаружению аварий и действиям в случае аварии, в том числе наличие достаточных ресурсов для устранения её последствий. Основное внимание в ходе инспекции уделялось способу хранения химикатов и месту расположению хранилища.

Руководитель отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе сообщает: ”Ни на одном из проверенных предприятий не превышен минимальный уровень опасности по химическим веществам. К сожалению, больше всего недостатков было в отношении хранилищ химикатов — 28 учреждений имели несоответствия в маркировке хранилища, и 28 учреждений имели проблемы с самим хранилищем”. Сотрудники 18 учреждений не знали, как действовать в случае пожара и/или утечки химикатов. Также проблемными местами стали паспорта безопасности (в 22 учреждениях), эвакуационное освещение, пути эвакуации и замки (в 19 учреждениях), отсутствие необходимых средств для действий в случае утечки (в 19 учреждениях). В соответствии с Законом о пожарной безопасности были выявлены и другие нарушения.