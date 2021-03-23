Кто бы мог подумать? Почти каждому второму эстонскому работнику не хватает собраний в офисе(2)
Еще год назад 61 % работников, которым работодатель не предоставлял возможности удаленной работы, мечтали о более гибком трудовом распорядке. Желание работать удаленно в основном было обусловлено стремлением более гибко использовать свое рабочее время, уменьшить время и расходы на дорогу, разнообразить ежедневную рутину и в спокойной атмосфере сосредоточиться на выполнении своих рабочих обязанностей.
Из-за кризиса в области здравоохранения трудовой распорядок многих работников теперь стал значительно более гибким, и почти две трети (64 %) офисных работников в настоящее время могут работать удаленно. На данный момент более трети (38 %) людей, работающих преимущественно в домашних условиях, раньше могли работать дома только в исключительных случаях, и чуть больше чем у каждого десятого работника (12 %) такой возможности не было вообще.
При этом каждый пятый офисный работник и сегодня не может работать удаленно, поскольку это не позволяет характер его работы. 15 % работников отметили, что не могут работать удаленно, хотя по сути работа это позволяет.
39 % работников хотят разнообразия в домашней рутине
Если в 2019 году почти половина участвовавших в исследовании офисных работников отметили, что хотели бы работать за пределами помещений работодателя, чтобы разнообразить офисную рутину, то сейчас с этим утверждением согласилось чуть менее четверти (24 %) респондентов.
Исследование показало, что 39 % работающих дома людей, наоборот, нуждаются в разнообразии домашней рутины.
”Для многих работников домашний офис больше не является спокойным местом, где можно сосредоточиться на своей работе. Домашний офис напоминает, скорее, открытое рабочее пространство, где много помех и информационного шума, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Из-за обязательства работать дома люди все больше начинают ценить возможность пойти на работу в офис, поэтому выполнение работы в офисе стало новым предпочтением или дополнительным преимуществом”.
”Внезапно из-за кризиса в области здравоохранения людям стало не хватать в том числе и общих собраний, что, безусловно, является радостной новостью для руководителей, — добавил Хенри Аувяэрт. — Почти каждый второй удаленный работник (45 %) отметил в исследовании, что хотел бы работать в офисе, чтобы лично присутствовать на собраниях”.
У удаленных работников повысились удовлетворенность своей работой и мотивированность
Несмотря на то, что многие преимущества работы в домашних условиях начали исчезать в силу того, что люди устали, все же люди, работающие удаленно, более удовлетворены своей работой и более мотивированы, чем работающие в помещениях работодателя.
”35 % работодателей, внедривших удаленную работу, заметили рост удовлетворенности работников, а 29 % — увеличение мотивации работников”, — сказала руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Кадри Сеэдер добавила, что, хотя опыт работы в домашнем офисе у людей сильно различается, что во многом зависит от наличия дома личного рабочего пространства и от того, кто еще ежедневно находится дома, работодателям все же стоит и в дальнейшем учитывать возможность предоставления более гибкого трудового распорядка.
”Поскольку количество людей, работающих в домашнем офисе, за последний год быстро возросло, работники ожидают значительно более гибкого трудового распорядка и после кризиса в области здравоохранения”, — добавила Кадри Сеэдер.
Агентство по исследованию зарплат и крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee совместно проводят наиболее масштабные в Эстонии опросы среди работодателей и работников. В рамках этих опросов изучается поведение рынка труда, изменения зарплат и ожиданий в отношении зарплаты. В исследовании работников участвовало 9733 человека, а в исследовании организаций — 541 работодатель, обеспечивающий работу приблизительно 60 000 работников по всей Эстонии.