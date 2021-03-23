Кто бы мог подумать? Почти каждому второму эстонскому работнику не хватает собраний в офисе

Еще год назад 61 % работников, которым работодатель не предоставлял возможности удаленной работы, мечтали о более гибком трудовом распорядке. Желание работать удаленно в основном было обусловлено стремлением более гибко использовать свое рабочее время, уменьшить время и расходы на дорогу, разнообразить ежедневную рутину и в спокойной атмосфере сосредоточиться на выполнении своих рабочих обязанностей.

Из-за кризиса в области здравоохранения трудовой распорядок многих работников теперь стал значительно более гибким, и почти две трети (64 %) офисных работников в настоящее время могут работать удаленно. На данный момент более трети (38 %) людей, работающих преимущественно в домашних условиях, раньше могли работать дома только в исключительных случаях, и чуть больше чем у каждого десятого работника (12 %) такой возможности не было вообще.

При этом каждый пятый офисный работник и сегодня не может работать удаленно, поскольку это не позволяет характер его работы. 15 % работников отметили, что не могут работать удаленно, хотя по сути работа это позволяет.

39 % работников хотят разнообразия в домашней рутине



Если в 2019 году почти половина участвовавших в исследовании офисных работников отметили, что хотели бы работать за пределами помещений работодателя, чтобы разнообразить офисную рутину, то сейчас с этим утверждением согласилось чуть менее четверти (24 %) респондентов.

Исследование показало, что 39 % работающих дома людей, наоборот, нуждаются в разнообразии домашней рутины.

”Для многих работников домашний офис больше не является спокойным местом, где можно сосредоточиться на своей работе. Домашний офис напоминает, скорее, открытое рабочее пространство, где много помех и информационного шума, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. — Из-за обязательства работать дома люди все больше начинают ценить возможность пойти на работу в офис, поэтому выполнение работы в офисе стало новым предпочтением или дополнительным преимуществом”.