На индекс цен производителей промышленной продукции наибольшее влияние оказали цены на электроэнергию

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, в феврале значительное влияние на индекс цен производителей по сравнению с январем оказало повышение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины, топливных масел и изделий из металла. ”С другой стороны на индекс повлияло снижение цен в производстве электронного и электрооборудования”, –прокомментировала Шокман.

По сравнению с февралем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии, электронного оборудования и в производстве изделий из древесины, а также в деревообработке. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве продуктов питания, в производстве электрооборудования и химикатов.

Индекс цен на экспортную продукцию в феврале повысился по сравнению с январем на 1,8%. Более всего повысились цены на производство нефтепродуктов и электроэнергии, а также в горнодобывающей промышленности. Снизились цены в производстве напитков, в производстве неклассифицированных в других категориях машин и оборудования и в производстве моторно-транспортных средств. По сравнению с февралем прошлого года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 0,1%.

Индекс цен на импортную продукцию в феврале увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. Более всего выросли цены в производстве электроэнергии, нефтепродуктов и в горнодобывающей промышленности. Снижение цен наблюдалось в производстве мебели и в производстве напитков. По сравнению с февралем 2020 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 1,9%.