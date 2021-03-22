"Без отрицательного теста в детский сад не пустим!" У детсадовцев требуют сдачу теста на коронавирус(9)
Отвечающая на звонки на инфолинии доброволец Леа Эндриксон говорит, что за последние недели получила несколько подобных звонков, когда ребенок не болел коронавирусом, отсидел положенное время дома, и врач признал его здоровым, но в детском саду все равно требуют негативный результат теста.
Если ребенок был отправлен на самоизоляцию и в этот период у него не проявились признаки болезни, то вообще нет причин для того, чтобы сдавать тест на коронавирус. Если же ребенок заболевает и его тест на коронавирус оказывается положительным, то после окончания срока карантина не нужно сдавать тест заново — изоляцию заканчивает семейный врач.
Однако семейные врачи не выдают справки и том, что человек выздоровел от коронавируса. При желании можно распечатать свою историю болезни с сайта digilugu.ee.
Кроме того, после того, как человек уже переболеет вирусом SARS-CoV-2, результат теста на коронавирус может оставаться положительным еще несколько недель. Однако это не означает, что человек заразен.
Эндриксон рассказывает, что были и случаи, когда звонил директор детского сада и спрашивал, что сказать родителю ребенка, чья детсадовская группа до конца недели находится на самоизоляции, а родитель сделал ребенку тест на коронавирус и не собирается больше держать здорового ребенка дома.
В таком случае у директора есть полномочия принять решение, что детсадовская группа должна находиться на самоизоляции 10–14 дней, и отрицательный тест на коронавирус не дает родителям право привести ребенка в детский сад раньше этого срока.